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В Москве мужчина толкнул 15-летнего подростка под поезд на станции метро «Киевская»

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В Москве мужчина толкнул 15-летнего подростка под поезд на станции метро «Киевская». Жизни и здоровью молодого человека ничто не угрожает.
В Москве мужчина толкнул 15-летнего подростка под поезд на станции метро «Киевская»
  • РИА Новости

Об этом информирует столичная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, подростка толкнул мужчина 1961 года рождения. Злоумышленника задержали.

Как заявили в ГСУ СК по Москве, мужчина беспричинно толкнул подростка на железнодорожные пути.

По предварительным данным следствия, подозреваемый неоднократно обращался в больницу за психиатрической помощью. 

Ранее сообщалось, что на станции «Киевская» Кольцевой линии московского метро пассажир упал на рельсы, его толкнули.

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