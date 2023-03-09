В Москве мужчина толкнул 15-летнего подростка под поезд на станции метро «Киевская». Жизни и здоровью молодого человека ничто не угрожает.

Об этом информирует столичная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, подростка толкнул мужчина 1961 года рождения. Злоумышленника задержали.

Как заявили в ГСУ СК по Москве, мужчина беспричинно толкнул подростка на железнодорожные пути.

По предварительным данным следствия, подозреваемый неоднократно обращался в больницу за психиатрической помощью.

Ранее сообщалось, что на станции «Киевская» Кольцевой линии московского метро пассажир упал на рельсы, его толкнули.