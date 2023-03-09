В Москве мужчина толкнул 15-летнего подростка под поезд на станции метро «Киевская»
- РИА Новости
Об этом информирует столичная прокуратура.
По данным надзорного ведомства, подростка толкнул мужчина 1961 года рождения. Злоумышленника задержали.
Как заявили в ГСУ СК по Москве, мужчина беспричинно толкнул подростка на железнодорожные пути.
По предварительным данным следствия, подозреваемый неоднократно обращался в больницу за психиатрической помощью.
Ранее сообщалось, что на станции «Киевская» Кольцевой линии московского метро пассажир упал на рельсы, его толкнули.