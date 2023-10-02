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В Петербурге от гриппа вакцинировались более миллиона жителей

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В Санкт-Петербурге прививку против гриппа сделали более 1,1 млн жителей, в том числе свыше 214 тыс. детей.

Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу управления Роспотребнадзора по городу.

Также отмечается, что с 25 сентября по 1 октября уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом по сравнению с предыдущей неделей снизился на 5,8%.

Снижение показателей зафиксировали и в Свердловской области, передаёт tagilcity.ru со ссылкой на региональный Роспотребнадзор. За неделю в регионе выявили 31,3 тыс. случаев гриппа, что на 20% меньше, чем неделей ранее. Более 14,6 тыс. заболевших — жители Екатеринбурга.

Ранее врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая рассказала, как укрепить иммунитет. По её словам, нужно высыпаться и проводить больше времени на открытом воздухе.

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