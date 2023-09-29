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Терапевт Бурнацкая рекомендовала высыпаться для укрепления иммунитета

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Врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая рассказала, как укрепить иммунитет. По её словам, нужно высыпаться и проводить больше времени на открытом воздухе.
Терапевт Бурнацкая рекомендовала высыпаться для укрепления иммунитета
  • Gettyimages.ru

«Питайтесь правильно, избегая излишнего потребления сладостей и мучных продуктов, и увеличивайте потребление пищи, которая богата витаминами и минералами», — заявила эксперт в беседе с РИАМО.

По её словам, в сезон вирусных и простудных заболеваний желательно вакцинироваться, в первую очередь, от гриппа.

Как отметила Бурнацкая, закаливание может положительно повлиять на организм и снизить вероятность простудных заболеваний, но оно не является защитой от влияния вирусов.

Ранее врач-отоларинголог высшей категории, ведущий и лор-эксперт телеканала «Доктор» кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с сайтом kp.ru рассказал, как лечить насморк.

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