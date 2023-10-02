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В Петербурге открыли горячую линию по вопросам профилактики ОРВИ и гриппа

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В Санкт-Петербурге запустили горячую линию, посвящённую вопросам профилактики ОРВИ и гриппа.
В Петербурге открыли горячую линию по вопросам профилактики ОРВИ и гриппа
  • Gettyimages.ru
  • © Jose Luis Pelaez Inc

Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу городского управления Роспотребнадзора.

Обращения принимаются с 2 по 13 октября. Специалисты расскажут, например, где можно привиться от гриппа и как правильно подготовиться к вакцинации.

Также стало известно, что в Удмуртии более 17 тыс. человек заболели ОРВИ с 25 сентября по 1 октября, передаёт udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора. Один детсад закрыт на карантин полностью, частично приостановлен образовательный процесс в 40 классах 26 школ и в 29 группах 21 детсада.

Ранее врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая рассказала, как укрепить иммунитет. По её словам, нужно высыпаться и проводить больше времени на открытом воздухе.

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