Собянин рассказал о строительстве социальных объектов на западе Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, какие социальные объекты построят на западе столицы. В частности, в Раменках возведут учебный корпус для 300 детей с дошкольным отделением.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

Кроме того, в районе Внуково уже готов физкультурно-оздоровительный комплекс «Пегас», а в районе Очаково-Матвеевское начала работу новая частная школа на 400 детей.

Недалеко от станции метро «Аминьевская» появится учебное заведение для 775 детей.

«В районе Филёвский Парк девелопер построит и передаст городу образовательный комплекс со школой на тысячу мест и детским садом для 300 детей. В Крылатском в пристройке к городской поликлинике № 195 будут работать клинико-диагностическая лаборатория и реабилитационное отделение. Работы уже на финальной стадии», — сообщил Собянин.

Также стало известно, что в Московской области в 2024 году направят ещё 15 млрд рублей на обновление поликлиник, больниц и фельдшерских пунктов, передаёт телеканал «360» со ссылкой на первого зампреда правительства региона Светлану Стригункову.

«С 2022 года все объекты мы вводим по новому стандарту. В голубых тонах — взрослые поликлиники, в зелёных — детские. В декабре разработали стандарт для стационаров. Все учреждения, которые начали ремонтировать в этом году, оформляем уже по нему», — сказала Стригункова.

Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе построят 25 образовательных учреждений.