Кардиолог Конев: инсульт значительно помолодел

Врач-кардиолог Юрий Конев заявил, что молодые люди стали чаще сталкиваться с инсультом из-за частого отсутствия сна и низкой физической нагрузки.

«Инсульт значительно помолодел. Сейчас молодыми считаются люди до 45 лет, а инсульт стал появляться у тех, кому ещё даже 30 лет нет», — сказал он в беседе с «Радио 1».

По его словам, в этом возрасте сосуды ещё только развиваются, поэтому подобные осложнения чреваты серьёзными последствиями.

Ранее психолог, член Профессиональной психотерапевтической лиги и Европейской ассоциации психотерапевтов Андрей Гуляев в беседе с НСН объяснил, что психологические проблемы могут стать причиной набора веса.