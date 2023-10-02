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Кардиолог Конев: инсульт значительно помолодел

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Врач-кардиолог Юрий Конев заявил, что молодые люди стали чаще сталкиваться с инсультом из-за частого отсутствия сна и низкой физической нагрузки.
Кардиолог Конев: инсульт значительно помолодел
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  • © andrei_r

«Инсульт значительно помолодел. Сейчас молодыми считаются люди до 45 лет, а инсульт стал появляться у тех, кому ещё даже 30 лет нет», — сказал он в беседе с «Радио 1».

По его словам, в этом возрасте сосуды ещё только развиваются, поэтому подобные осложнения чреваты серьёзными последствиями.

Ранее психолог, член Профессиональной психотерапевтической лиги и Европейской ассоциации психотерапевтов Андрей Гуляев в беседе с НСН объяснил, что психологические проблемы могут стать причиной набора веса.

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