Министр: памятник морпехам в Чечне пострадал из-за катаклизма или животного

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев рассказал, что памятник погибшим бойцам морской пехоты Северного флота (СФ) в республике не был разбит, а пострадал в результате природного катаклизма либо был разрушен диким животным.

В своём Telegram-канале Дудаев назвал несоответствующими действительности данные о том, что памятник был разбит.

По его словам, мемориальная плита была установлена на высоте более 1,4 тыс. м бойцами морской пехоты СФ без согласования с профильным органом исполнительной власти. Он отметил, что не были соблюдены правила и нормы установки памятников в удалённых от населённых пунктов местах, а также не приняты элементарные меры защиты от диких животных.

«На кадрах, да и на самом фото, распространяемом в сети, видно, что объект разбился вследствие природного катаклизма либо диким животным, которые часто встречаются в высокогорье», — написал он.

Дудаев рассказал, что всего в Чечне более 1050 памятников, в том числе мемориальные плиты погибшим ветеранам Великой Отечественной войны, лицам, которые погибли во время КТО, и другие. По его словам, все они находятся под охраной государства.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил создать специальную группу для расследования уголовных дел, связанных с уничтожением объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге.