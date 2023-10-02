Министр: памятник морпехам в Чечне пострадал из-за катаклизма или животного
- РИА Новости
- © Саид Царнаев
В своём Telegram-канале Дудаев назвал несоответствующими действительности данные о том, что памятник был разбит.
По его словам, мемориальная плита была установлена на высоте более 1,4 тыс. м бойцами морской пехоты СФ без согласования с профильным органом исполнительной власти. Он отметил, что не были соблюдены правила и нормы установки памятников в удалённых от населённых пунктов местах, а также не приняты элементарные меры защиты от диких животных.
«На кадрах, да и на самом фото, распространяемом в сети, видно, что объект разбился вследствие природного катаклизма либо диким животным, которые часто встречаются в высокогорье», — написал он.
Дудаев рассказал, что всего в Чечне более 1050 памятников, в том числе мемориальные плиты погибшим ветеранам Великой Отечественной войны, лицам, которые погибли во время КТО, и другие. По его словам, все они находятся под охраной государства.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил создать специальную группу для расследования уголовных дел, связанных с уничтожением объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге.