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Бастрыкин поручил расследовать разрушение памятников культуры в Петербурге

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил создать специальную группу для расследования уголовных дел, связанных с уничтожением объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге.
Бастрыкин поручил расследовать разрушение памятников культуры в Петербурге
  • РИА Новости

Об этом заявили в пресс-службе Следственного комитета России.

В сообщении говорится, что Бастрыкин поручил создать в Главном следственном управлении СК специальную группу по расследованию уголовных дел, связанных с уничтожением объектов культурного наследия в Петербурге.

«Следователями будут всесторонне изучаться обстоятельства, причины и условия, которые приводят к разрушению и утрате памятников культуры», — заявили в СК.

Отмечается, что следователи дадут принципиальную правовую оценку действиям и бездействию должностных лиц, по вине которых продолжается уничтожение или повреждение объектов культурного наследия и других исторических зданий.

В июле сообщалось, что в Санкт-Петербурге восстановили два памятника деревянной архитектуры.

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