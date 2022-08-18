Бастрыкин поручил расследовать разрушение памятников культуры в Петербурге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил создать специальную группу для расследования уголовных дел, связанных с уничтожением объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге.

Об этом заявили в пресс-службе Следственного комитета России.

В сообщении говорится, что Бастрыкин поручил создать в Главном следственном управлении СК специальную группу по расследованию уголовных дел, связанных с уничтожением объектов культурного наследия в Петербурге.

«Следователями будут всесторонне изучаться обстоятельства, причины и условия, которые приводят к разрушению и утрате памятников культуры», — заявили в СК.

Отмечается, что следователи дадут принципиальную правовую оценку действиям и бездействию должностных лиц, по вине которых продолжается уничтожение или повреждение объектов культурного наследия и других исторических зданий.

В июле сообщалось, что в Санкт-Петербурге восстановили два памятника деревянной архитектуры.