В Петербурге восстановили два памятника деревянной архитектуры
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).
Речь идёт о Доме Савинской (Пуниных) в Павловске и даче Шапошниковой в посёлке Парголово. Оба объекта были отремонтированы на частные средства.
Ранее «Вести Подмосковья» сообщили, что в парке «Покровское-Стрешнево» началась реставрация главного здания постройки XVIII—XIX веков.