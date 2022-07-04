В Петербурге восстановили два памятника деревянной архитектуры

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В Санкт-Петербурге восстановили два памятника деревянной архитектуры.
В Петербурге восстановили два памятника деревянной архитектуры
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Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Речь идёт о Доме Савинской (Пуниных) в Павловске и даче Шапошниковой в посёлке Парголово. Оба объекта были отремонтированы на частные средства.

Ранее «Вести Подмосковья» сообщили, что в парке «Покровское-Стрешнево» началась реставрация главного здания постройки XVIII—XIX веков.

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