Советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что Великая Отечественная война ещё продолжается, комментируя слова экс-министра юстиции Канады Ирвина Котлера о том, что его страна стала убежищем для нацистов.

Он отметил, что бывший канадский министр наконец признал, что Канада стала прибежищем для нацистов.

«Да, это действительно так… Так что Великая Отечественная война не закончилась, она продолжается», — цитирует РИА Новости Гагина.

Советник главы ДНР добавил, что с начала спецоперации возглавляет группу при правительстве республики, которая осуществляет сбор свидетельств нацистских преступлений.

Как напоминает агентство, экс-министр юстиции Канады Ирвин Котлер заявил, что страна стала убежищем для нацистских военных преступников, которые не понесли наказания.

22 сентября на заседание канадского парламента в честь визита Владимира Зеленского был приглашён 98-летний Ярослав Гунька, бывший боец добровольческой дивизии «Галичина» войск СС. Руководство Канады и Зеленский стоя приветствовали эсэсовца аплодисментами.

После того, как из-за этого разгорелся скандал, премьер-министр Канады Джастин Трюдо принёс извинения за приглашение украинского нациста, а спикер палаты общин Энтони Рота подал в отставку.