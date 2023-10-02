Гагин заявил, что Великая Отечественная война всё ещё продолжается
- РИА Новости
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Он отметил, что бывший канадский министр наконец признал, что Канада стала прибежищем для нацистов.
«Да, это действительно так… Так что Великая Отечественная война не закончилась, она продолжается», — цитирует РИА Новости Гагина.
Советник главы ДНР добавил, что с начала спецоперации возглавляет группу при правительстве республики, которая осуществляет сбор свидетельств нацистских преступлений.
Как напоминает агентство, экс-министр юстиции Канады Ирвин Котлер заявил, что страна стала убежищем для нацистских военных преступников, которые не понесли наказания.
22 сентября на заседание канадского парламента в честь визита Владимира Зеленского был приглашён 98-летний Ярослав Гунька, бывший боец добровольческой дивизии «Галичина» войск СС. Руководство Канады и Зеленский стоя приветствовали эсэсовца аплодисментами.
После того, как из-за этого разгорелся скандал, премьер-министр Канады Джастин Трюдо принёс извинения за приглашение украинского нациста, а спикер палаты общин Энтони Рота подал в отставку.