Волынец прокомментировала видео с избиением учеников в Татарстане

Уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец прокомментировала RT появившееся в сети видео из сельского поселения Старочукалино, на котором подросток бьёт в живот двух ребят.

«К счастью, об этой истории стало известно, и, как уполномоченный по правам ребёнка, я сделала соответствующий запрос сейчас и в прокуратору, и в Министерство образования Республики Татарстан. Я эту ситуацию держу на контроле. Конечно, недопустимо ни под каким предлогом издеваться детям друг над другом, даже если это блогерство — это не является, конечно же, уважительной причиной», — подчеркнула собеседница RT.

Более того, по её словам, необходимо «пересматривать подходы вообще к распространению подобной информации в сетях, если это блогеры».

«Потому что есть персональная информация, есть честь и достоинство у каждого ребёнка, которое ни в коем случае не должно быть ущемлено. Будут приняты все необходимые меры для того, чтобы данные дети поняли, что они поступили неправильно, и для того, чтобы в дальнейшем пресечь подобные даже малейшие попытки кого-то дискредитировать. Сейчас выясняются все подробности произошедшего», — заключила Волынец.

Ранее в социальных сетях появилось видео из сельского поселения Старочукалино, на котором подросток бьёт в живот двух ребят. В ситуацию никто не вмешивался.

По словам завуча, всё происходило в шутку, ради ролика, но родители пострадавших школьников не согласны с такой позицией, пишут местные СМИ.