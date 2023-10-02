Бастрыкин поручил провести проверку по факту избиения школьницы в Пермском крае
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал СК.
«Председателю СК России будет представлен доклад по факту причинения побоев несовершеннолетней в Пермском крае. Доклад подготовит руководитель регионального СУ СК Денис Головкин», — говорится в сообщении.
Проверку инициировали после появления в соцсетях видео с избиением.
Ранее в МВД Пермского края рассказали RT, что организовали проверку по факту избиения школьницы в Александровске.