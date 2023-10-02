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Бастрыкин поручил провести проверку по факту избиения школьницы в Пермском крае

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение провести доследственную проверку по факту избиения школьницы сверстницей в Александровске Пермского края.
Бастрыкин поручил провести проверку по факту избиения школьницы в Пермском крае
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал СК.

«Председателю СК России будет представлен доклад по факту причинения побоев несовершеннолетней в Пермском крае. Доклад подготовит руководитель регионального СУ СК Денис Головкин», — говорится в сообщении.

Проверку инициировали после появления в соцсетях видео с избиением.

Ранее в МВД Пермского края рассказали RT, что организовали проверку по факту избиения школьницы в Александровске.

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