Бастрыкин поручил провести проверку по факту избиения школьницы в Пермском крае

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение провести доследственную проверку по факту избиения школьницы сверстницей в Александровске Пермского края.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал СК.

«Председателю СК России будет представлен доклад по факту причинения побоев несовершеннолетней в Пермском крае. Доклад подготовит руководитель регионального СУ СК Денис Головкин», — говорится в сообщении.

Проверку инициировали после появления в соцсетях видео с избиением.

Ранее в МВД Пермского края рассказали RT, что организовали проверку по факту избиения школьницы в Александровске.