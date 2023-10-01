В МВД Пермского края начали проверку по факту избиения школьницы

В МВД Пермского края рассказали RT, что организовали проверку по факту избиения школьницы в Александровске.

Поводом для проверки стало видео в интернете, на котором видно, как школьница жестоко бьёт сверстницу по голове и туловищу, как утверждается, из ревности к своему парню.

При этом некоторые наблюдающие за избиением подростки нападавшую поддерживают, другие пытаются её остановить, но безуспешно.

В МВД в беседе с RT добавили, что все участники драки — учащиеся средних классов. Их поставят на учёт в подразделении по делам несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области проверяют видео с избиением ребёнка на детской площадке.