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В Свердловской области проверяют видео с избиением ребёнка на детской площадке

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Следователи проводят проверку видео из Карпинска (Свердловская область), на котором подросток избивает ребёнка более младшего возраста.
В Свердловской области проверяют видео с избиением ребёнка на детской площадке
  • РИА Новости

Инцидент произошёл на одной из детских площадок, сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СК России по региону.

«По имеющимся данным, лицо, совершавшее противоправные действия в отношении ребёнка, причиняло пострадавшему удары ногами, в том числе по голове и спине», — говорится в сообщении.

Следователи начали проверку инцидента после того, как видео появилось в соцсетях.

Ранее сообщалось, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки обращения об избиении ребёнка депутатом в Сызрани Самарской области.

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