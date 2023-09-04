В Свердловской области проверяют видео с избиением ребёнка на детской площадке
- РИА Новости
Инцидент произошёл на одной из детских площадок, сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СК России по региону.
«По имеющимся данным, лицо, совершавшее противоправные действия в отношении ребёнка, причиняло пострадавшему удары ногами, в том числе по голове и спине», — говорится в сообщении.
Следователи начали проверку инцидента после того, как видео появилось в соцсетях.
Ранее сообщалось, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки обращения об избиении ребёнка депутатом в Сызрани Самарской области.