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Бастрыкин контролирует дело об избиении ребёнка депутатом в Самарской области

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки обращения об избиении ребёнка депутатом в Сызрани Самарской области.
Бастрыкин контролирует дело об избиении ребёнка депутатом в Самарской области
  • РИА Новости

В информационный центр СК обратилась жительница Самарской области, которая сообщила, что местный депутат нанёс телесные повреждения её 12-летнему сыну.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Самарской области Марату Галиханову доложить об установленных в ходе проведённых проверочных мероприятий обстоятельствах, а по окончании проверки — о её результатах», — приводит РИА Новости сообщение информационного центра.

Отмечается, что в СУ СК по Самарской области начата процессуальная проверка.

Ранее было возбуждено уголовное дело после избиения школьницы подростками в селе Ишимово Пермского края.

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