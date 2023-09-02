Бастрыкин контролирует дело об избиении ребёнка депутатом в Самарской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки обращения об избиении ребёнка депутатом в Сызрани Самарской области.

В информационный центр СК обратилась жительница Самарской области, которая сообщила, что местный депутат нанёс телесные повреждения её 12-летнему сыну.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Самарской области Марату Галиханову доложить об установленных в ходе проведённых проверочных мероприятий обстоятельствах, а по окончании проверки — о её результатах», — приводит РИА Новости сообщение информационного центра.

Отмечается, что в СУ СК по Самарской области начата процессуальная проверка.

Ранее было возбуждено уголовное дело после избиения школьницы подростками в селе Ишимово Пермского края.