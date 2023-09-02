Бастрыкин контролирует дело об избиении ребёнка депутатом в Самарской области
- РИА Новости
В информационный центр СК обратилась жительница Самарской области, которая сообщила, что местный депутат нанёс телесные повреждения её 12-летнему сыну.
«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Самарской области Марату Галиханову доложить об установленных в ходе проведённых проверочных мероприятий обстоятельствах, а по окончании проверки — о её результатах», — приводит РИА Новости сообщение информационного центра.
Отмечается, что в СУ СК по Самарской области начата процессуальная проверка.
Ранее было возбуждено уголовное дело после избиения школьницы подростками в селе Ишимово Пермского края.