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Депутаты ГД и сенаторы проверят данные о нехватке учебников в школах регионов

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Депутаты Госдумы в рамках региональной недели, которая начинается с 2 октября, проверят сообщения о нехватке школьных учебников в ряде российских регионов.
Депутаты ГД и сенаторы проверят данные о нехватке учебников в школах регионов
  • Gettyimages.ru
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«Было принято решение, что парламентарии плотно займутся вопросом учебников каждый в своих избирательных округах и усилят мониторинг информации об обеспечении школ учебниками», — прокомментировала для «Парламентской газеты» член комитета Госдумы по просвещению Лариса Тутова.

Тему нехватки учебников подняли на Днях Рязанской области в Совете Федерации, которые прошли с 22 по 25 сентября.

По информации местных СМИ, в дефиците — «История России», «Основы духовно-нравственной культуры народов», «Теория вероятности и статистика» за 10-й класс и другие пособия.

Выяснилось, что проблемы есть и в Оренбургской области, Санкт-Петербурге, Башкирии, Краснодарском крае и др. Об этом написала на своей странице в соцсети председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин провёл пленарное заседание по этой теме с министром просвещения Сергеем Кравцовым 28 сентября.

Ранее сообщалось, что издательство учебной литературы «Просвещение» и Минпросвещения России проводят работу над созданием проекта по цифровой маркировке школьных учебников.

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