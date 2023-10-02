В Бурятии погиб ребёнок, засыпанный грунтом
- РИА Новости
«30 сентября 2023 года днём во дворе одного из домов в городе Кяхте обнаружено тело 12-летнего мальчика с признаками асфиксии», — говорится в сообщении.
Согласно предварительным данным, во дворе дома, в котором проживала семья ребёнка, после строительных работ осталась куча грунта.
Мальчик сделал в куче углубление и забрался в него, в это время с вершины обвалился грунт и засыпал ребёнка.
Ранее сообщалось, что Росздравнадзор проверит случай гибели девочки во время операции в Саратове.