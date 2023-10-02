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В Бурятии погиб ребёнок, засыпанный грунтом

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В Бурятии 12-летний мальчик погиб, играя во дворе дома, его засыпало грунтом, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.
В Бурятии погиб ребёнок, засыпанный грунтом
  • РИА Новости

«30 сентября 2023 года днём во дворе одного из домов в городе Кяхте обнаружено тело 12-летнего мальчика с признаками асфиксии», — говорится в сообщении.

Согласно предварительным данным, во дворе дома, в котором проживала семья ребёнка, после строительных работ осталась куча грунта.

Мальчик сделал в куче углубление и забрался в него, в это время с вершины обвалился грунт и засыпал ребёнка.

Ранее сообщалось, что Росздравнадзор проверит случай гибели девочки во время операции в Саратове.

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