В Бурятии погиб ребёнок, засыпанный грунтом

В Бурятии 12-летний мальчик погиб, играя во дворе дома, его засыпало грунтом, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

«30 сентября 2023 года днём во дворе одного из домов в городе Кяхте обнаружено тело 12-летнего мальчика с признаками асфиксии», — говорится в сообщении.

Согласно предварительным данным, во дворе дома, в котором проживала семья ребёнка, после строительных работ осталась куча грунта.

Мальчик сделал в куче углубление и забрался в него, в это время с вершины обвалился грунт и засыпал ребёнка.

Ранее сообщалось, что Росздравнадзор проверит случай гибели девочки во время операции в Саратове.