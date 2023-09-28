Узнать больше

Росздравнадзор проверит случай гибели девочки во время операции в Саратове

Короткая ссылка
Сотрудники Росздравнадзора проверяют информацию о том, что в саратовской больнице погибла 16-летняя девочка во время проведения операции.
Росздравнадзор проверит случай гибели девочки во время операции в Саратове
  • Gettyimages.ru
  • © Shannon Fagan

Об этом заявило ведомство в своём в Telegram-канале.

По представленным данным, девочка-подросток погибла в результате отсутствия в медицинском учреждении крови для переливания.

«Территориальный орган Росздравнадзора по Саратовской области проверяет обстоятельства гибели 16-летней девочки во время плановой операции в детской клинической больнице», — сообщил Росздравнадзор.

Ранее сообщалось, что Минздрав Краснодарского края организовал проверку медиков и больницы, в которой умерла девочка, впавшая в кому после купания в море в Сочи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить