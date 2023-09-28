Росздравнадзор проверит случай гибели девочки во время операции в Саратове

Сотрудники Росздравнадзора проверяют информацию о том, что в саратовской больнице погибла 16-летняя девочка во время проведения операции.

Об этом заявило ведомство в своём в Telegram-канале.

По представленным данным, девочка-подросток погибла в результате отсутствия в медицинском учреждении крови для переливания.

«Территориальный орган Росздравнадзора по Саратовской области проверяет обстоятельства гибели 16-летней девочки во время плановой операции в детской клинической больнице», — сообщил Росздравнадзор.

Ранее сообщалось, что Минздрав Краснодарского края организовал проверку медиков и больницы, в которой умерла девочка, впавшая в кому после купания в море в Сочи.