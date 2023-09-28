Трёхлетний ребёнок ушёл из детсада и попал под грузовик в Орле

Прокуратура и омбудсмен начали проведение проверки после того, как в Орле трёхлетний мальчик ушёл из детского сада и попал под грузовик.

Как сообщила прокуратура Орловской области, воспитанник детского сада №31 остался без присмотра и ушёл из учреждения.

«Мальчик без сопровождения взрослых вышел на проезжую часть Московского шоссе, где получил травмы от проезжавшего по дороге грузового автомобиля», — говорится в заявлении.

Ребёнка доставили в больницу.

Омбудсмен Орловской области Константин Домогатский отметил, что аппарат подключился к выяснению причин происшествия.

«Аппаратом уполномоченного по правам ребёнка в Орловской области будет проведена соответствующая проверка по выяснению причин, способствующих случившейся трагедии», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Росздравнадзор проверит случай гибели девочки во время операции в Саратове.