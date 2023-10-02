Врач Муханов назвал бег и велоспорт подходящими для осени видами активности
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«Бежать лучше по направлению ветра, чтобы защититься от потоков холодного воздуха в лицо», — порекомендовал он в беседе с изданием «Вести Подмосковья».
Он также отметил пользу от катания на велосипеде. По словам врача, это «отличная кардионагрузка, при которой снижается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний».
В прохладную погоду популярностью пользуется и скандинавская ходьба, способствующая улучшению координации и поддержанию тонуса мышц, заключил Муханов.
Он посоветовал выстраивать тренировочный процесс, опираясь на собственные биоритмы, а разминку выполнять до выхода на улицу. В качестве разминочных упражнений специалист назвал отжимания, приседания, круговые махи ногами и руками.
Ранее врач-кардиолог Андрей Кондрахин в беседе с телеканалом «360» заявил, что для здорового человека магнитные бури практически незаметны, но людям с хроническими заболеваниями лучше поберечь себя.