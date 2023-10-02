Декан ВШЭ Виноградов заявил о необходимости оформления статуса пенсионера
Об этом информирует агентство «Прайм».
По словам эксперта, не ранее чем за месяц до официального достижения пенсионного возраста необходимо лично отправиться в отделение Соцфонда и подать заявление.
Отмечается, что рассмотрение документов занимает десять дней. После этого начинаются начисления.
При этом Виноградов предупредил, что в случае просрочки подачи документов россияне столкнутся с задержкой выплаты пенсий.
Ранее сообщалось, что средний размер пенсии в 2024 году составит 23 405 руб.
Также в Роскачестве назвали категории россиян, которым положен перерасчёт пенсии.