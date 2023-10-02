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Декан ВШЭ Виноградов заявил о необходимости оформления статуса пенсионера

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Декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов заявил, что оформление статуса пенсионера не происходит в автоматическом режиме, это обязанность самого сотрудника.

Об этом информирует агентство «Прайм».

По словам эксперта, не ранее чем за месяц до официального достижения пенсионного возраста необходимо лично отправиться в отделение Соцфонда и подать заявление. 

Отмечается, что рассмотрение документов занимает десять дней. После этого начинаются начисления. 

При этом Виноградов предупредил, что в случае просрочки подачи документов россияне столкнутся с задержкой выплаты пенсий.

Ранее сообщалось, что средний размер пенсии в 2024 году составит 23 405 руб.

Также в Роскачестве назвали категории россиян, которым положен перерасчёт пенсии.

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