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Организаторы показали штаб волонтёров Международной выставки-форума «Россия»

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Организаторы Международной выставки-форума «Россия», которая откроется в Москве на ВДНХ 4 ноября, показали, как будет выглядеть штаб волонтёров мероприятия.
Организаторы показали штаб волонтёров Международной выставки-форума «Россия»
  • © Международная выставка-форум "Россия"

Фотографии опубликованы в официальном Telegram-канале выставки.

В распоряжении волонтёров будут комфортные зоны отдыха, сейфы для зарядки телефонов и уникальная экипировка. 

Как рассказали организаторы, создаваемое пространство на время проведения выставки «станет вторым домом для шести тысяч человек». В том числе данными помещениями будут пользоваться штабы детских групп и экскурсоводов.

Отмечается, что уютная атмосфера в штабе создаётся вместе с такими организациями, как «Мосволонтёр», «Ассоциация волонтёрских центров», «Движение первых», Росмолодёжь и программа «Больше, чем путешествие». 

Также организаторы отметили, что желающие могут отправить свои заявки для того, чтобы стать волонтёром и гидом-экскурсоводом выставки-форума «Россия».

Ранее сообщалось, что певица Нюша станет одним из официальных голосов Международной выставки-форума «Россия».

На Международной выставке-форуме «Россия» будет представлена интерактивная инсталляция «Живая карта России».

Участниками выставки-форума станут все 89 субъектов России, федеральные органы исполнительной власти, крупнейшие корпорации, общественные организации и представители других стран.

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