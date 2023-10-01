Организаторы показали штаб волонтёров Международной выставки-форума «Россия»

Организаторы Международной выставки-форума «Россия», которая откроется в Москве на ВДНХ 4 ноября, показали, как будет выглядеть штаб волонтёров мероприятия.

Фотографии опубликованы в официальном Telegram-канале выставки.

В распоряжении волонтёров будут комфортные зоны отдыха, сейфы для зарядки телефонов и уникальная экипировка.

Как рассказали организаторы, создаваемое пространство на время проведения выставки «станет вторым домом для шести тысяч человек». В том числе данными помещениями будут пользоваться штабы детских групп и экскурсоводов.

Отмечается, что уютная атмосфера в штабе создаётся вместе с такими организациями, как «Мосволонтёр», «Ассоциация волонтёрских центров», «Движение первых», Росмолодёжь и программа «Больше, чем путешествие».

Также организаторы отметили, что желающие могут отправить свои заявки для того, чтобы стать волонтёром и гидом-экскурсоводом выставки-форума «Россия».

Ранее сообщалось, что певица Нюша станет одним из официальных голосов Международной выставки-форума «Россия».

На Международной выставке-форуме «Россия» будет представлена интерактивная инсталляция «Живая карта России».

Участниками выставки-форума станут все 89 субъектов России, федеральные органы исполнительной власти, крупнейшие корпорации, общественные организации и представители других стран.