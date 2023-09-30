Офтальмолог Шилова посоветовала не спать в контактных линзах

Врач-офтальмолог профессор Татьяна Шилова заявила, что сон в контактных линзах может вызвать изменения в структуре роговицы глаза.

«Мягкие контактные линзы не предусмотрены для использования в ночное время, спать в них совершенно нельзя. Даже дневное ношение ограничено — не более шести-восьми часов», — сказала она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, контактная линза может вызвать гипоксию роговицы, а недостаток кислорода способен привести к отёкам и необратимым изменениям в структуре роговицы.

«Следующий опасный фактор — возникновение воспалений, вызванных бактериальной инфекцией, которые ведут к стойкому снижению остроты зрения», — отметила Шилова.

Как считает врач, ночной сон в линзах может привести и к снижению качества слезы, аллергическим реакциям.

Ранее Елена Голухова, директор НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, в беседе с сайтом kp.ru констатировала, что сезонный ковид в настоящее время переносится легче, чем в начале пандемии, когда люди на фоне инфекции чаще страдали осложнениями на сердце.