В Москве прошёл концерт к годовщине воссоединения новых регионов с Россией

Концерт «Одна страна, одна семья, одна Россия!» состоялся на Красной площади в Москве.

Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Отмечается, что мероприятие было посвящено годовщине воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, а также Херсонской и Запорожской областей с Россией.

По информации агентства, в концерте участвовали: народный артист России Николай Басков, народный артист России Владимир Машков, народный артист России Олег Газманов, певец Стас Пьеха и другие.

Ранее президент Владимир Путин поздравил граждан России с Днём воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

30 сентября 2022 года президент России, главы Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России. Путин заявил, что жители Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР станут гражданами России навсегда.