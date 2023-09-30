Путин поздравил граждан с Днём воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией

Президент Владимир Путин поздравил граждан России с Днём воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

Соответствующее поздравление опубликовано на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что год назад произошло определяющее, поистине историческое и судьбоносное событие.

«Миллионы жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей сделали свой выбор — быть со своим Отечеством», — сказал глава государства.

30 сентября 2022 года президент России, главы Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России. Путин заявил, что жители Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР станут гражданами России навсегда.