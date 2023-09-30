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Губернатор Тверской области рассказал об участии региона в поддержке Запорожья

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Губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил жителей региона с Днём воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией.
Губернатор Тверской области рассказал об участии региона в поддержке Запорожья
  • РИА Новости

Об этом сообщает tverigrad.ru.

«Тверская область оказывает шефскую поддержку Запорожью, вносит свой вклад в интеграцию новых регионов в Российскую Федерацию, а солдаты и офицеры Верхневолжья проявляют героизм и стойкость в ходе специальной военной операции, обеспечивая территориальную целостность, безопасность и суверенитет страны», — заявил Руденя.

Со своей стороны, раис Татарстана Рустам Минниханов на совещании в доме правительства республики отметил, что предстоит большая работа по восстановлению инфраструктуры новых регионов, передаёт «Бизнес Online».

«Эти люди мужественно отстаивают свои интересы, своё право быть вместе с Россией, и мы должны их поддержать», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил граждан с Днём воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией.

30 сентября 2022 года президент России, главы Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России. Путин заявил, что жители Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР станут гражданами России навсегда.

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