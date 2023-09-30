В Удмуртии задержали подозреваемого в мошенничестве

В Воткинске задержали 18-летнего местного жителя, подозреваемого в мошенничестве. По данным полиции, жертвой стал пенсионер 1934 года рождения.

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Удмуртской Республике.

По имеющимся данным, неустановленная женщина позвонила жителю посёлка Игра на стационарный телефон и убедила мужчину в том, что по вине его родственницы произошло ДТП, поэтому для её спасения нужно передать деньги. Пенсионер согласился и передал 1,1 млн рублей фигуранту, выполнявшему роль курьера.

Уголовное дело завели по статье о мошенничестве, совершённом в особо крупном размере.

Также стало известно, что в Выборгском районе Ленинградской области задержали трёх молодых людей по подозрению в мошенничестве, один из них находится в федеральном розыске, передаёт «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

В полицию обратились две пожилые женщины. К ним в квартиры пришли двое неизвестных и навязчиво попытались провести работы по обслуживанию вентиляции и газового оборудования. Женщины согласились и заплатили по 5 тыс. рублей, после чего мужчины скрылись.

Ранее сообщалось, что в Омской области будут судить двух фигурантов дела о крупном мошенничестве.