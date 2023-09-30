Узнать больше

В Удмуртии задержали подозреваемого в мошенничестве

Короткая ссылка
В Воткинске задержали 18-летнего местного жителя, подозреваемого в мошенничестве. По данным полиции, жертвой стал пенсионер 1934 года рождения.
В Удмуртии задержали подозреваемого в мошенничестве
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Удмуртской Республике.

По имеющимся данным, неустановленная женщина позвонила жителю посёлка Игра на стационарный телефон и убедила мужчину в том, что по вине его родственницы произошло ДТП, поэтому для её спасения нужно передать деньги. Пенсионер согласился и передал 1,1 млн рублей фигуранту, выполнявшему роль курьера.

Уголовное дело завели по статье о мошенничестве, совершённом в особо крупном размере.

Также стало известно, что в Выборгском районе Ленинградской области задержали трёх молодых людей по подозрению в мошенничестве, один из них находится в федеральном розыске, передаёт «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

В полицию обратились две пожилые женщины. К ним в квартиры пришли двое неизвестных и навязчиво попытались провести работы по обслуживанию вентиляции и газового оборудования. Женщины согласились и заплатили по 5 тыс. рублей, после чего мужчины скрылись.

Ранее сообщалось, что в Омской области будут судить двух фигурантов дела о крупном мошенничестве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить