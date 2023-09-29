В Омской области будут судить двух фигурантов дела о крупном мошенничестве

В Омской области прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух бывших директоров ООО «Красноярская промышленная компания», которых обвиняют в крупном мошенничестве. Дело передано в Советский районный суд.

Об этом информирует Gorod55.ru.

По версии следствия, были похищены средства дольщиков в размере 99 млн рублей в процессе строительства многоквартирного дома в ЖК «Квартал романтиков» в период с 2014 по 2020 годы.

Потерпевшими от действий обвиняемых признаны 154 омича, уточнили в пресс-центре регионального УМВД.

Суд наложил арест на имущество 46-летнего и 44-летнего предпринимателей, в том числе оформленное на третьих лиц, на общую сумму 142 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Ульяновской области суд вынес приговор членам преступной группы, которые занимались автоподставами и незаконно получали страховые выплаты.