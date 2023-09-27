Суд Ульяновской области вынес приговор членам банды автоподставщиков

В Ульяновской области суд вынес приговор членам преступной группы, которые занимались автоподставами и незаконно получали страховые выплаты.

Следственный комитет России по региону и сотрудники межрайонного отдела по борьбе с организованной преступностью пресекли деятельность преступной группы в составе трёх человек, которая действовала с августа 2020 года по май 2022-го, сообщает mosaica.ru.

Суд установил, что подставщики также предоставляли ложные документы страховым компаниям. За этот период они получили незаконные страховые выплаты в размере более 4,5 млн рублей.

Организатору группы суд назначил наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Остальные члены приговорены к исправительным работам.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области задержан 26-летний житель Тюмени, участник мошеннической схемы, при которой вымогают деньги у жертв, родственники которых якобы стали участниками ДТП.