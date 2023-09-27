Узнать больше

Суд Ульяновской области вынес приговор членам банды автоподставщиков

Короткая ссылка
В Ульяновской области суд вынес приговор членам преступной группы, которые занимались автоподставами и незаконно получали страховые выплаты.

Следственный комитет России по региону и сотрудники межрайонного отдела по борьбе с организованной преступностью пресекли деятельность преступной группы в составе трёх человек, которая действовала с августа 2020 года по май 2022-го, сообщает mosaica.ru.

Суд установил, что подставщики также предоставляли ложные документы страховым компаниям. За этот период они получили незаконные страховые выплаты в размере более 4,5 млн рублей.

Организатору группы суд назначил наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Остальные члены приговорены к исправительным работам.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области задержан 26-летний житель Тюмени, участник мошеннической схемы, при которой вымогают деньги у жертв, родственники которых якобы стали участниками ДТП.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить