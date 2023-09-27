В Тюменской области задержали мужчину за участие в мошеннической схеме
- РИА Новости
Установлена причастность тюменца к шести преступным эпизодам, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу областного управления МВД.
«Потерпевшим звонили неизвестные и сообщали, что их родственник попал в серьёзное ДТП, и для урегулирования ситуации необходимо заплатить крупную денежную сумму», — сказано в релизе на официальном сайте областного УМВД России.
Общая сумма ущерба составила около 1,5 млн рублей.
Мужчина признался в содеянном. Ему грозит до шести лет тюрьмы.
Ранее сообщалось, что в Ижевске возбудили уголовное дело по факту мошенничества, в результате которого 63-летний житель лишился почти 2,5 млн рублей.