В Тюменской области задержали мужчину за участие в мошеннической схеме

В Тюменской области задержан 26-летний житель Тюмени, участник мошеннической схемы, при которой вымогают деньги у жертв, родственники которых якобы стали участниками ДТП.

Установлена причастность тюменца к шести преступным эпизодам, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу областного управления МВД.

«Потерпевшим звонили неизвестные и сообщали, что их родственник попал в серьёзное ДТП, и для урегулирования ситуации необходимо заплатить крупную денежную сумму», — сказано в релизе на официальном сайте областного УМВД России.

Общая сумма ущерба составила около 1,5 млн рублей.

Мужчина признался в содеянном. Ему грозит до шести лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Ижевске возбудили уголовное дело по факту мошенничества, в результате которого 63-летний житель лишился почти 2,5 млн рублей.