В Ижевске возбудили дело по факту обмана пенсионера мошенником на 2,5 млн рублей

В Ижевске возбудили уголовное дело по факту мошенничества, в результате которого 63-летний житель лишился почти 2,5 млн рублей.

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу МВД по Удмуртии.

Пенсионеру позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что его племянник пытается переоформить всё его имущество на себя. Мужчина отправился в банк, снял все свои деньги и перевёл их на указанный счёт.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество, совершённое в особо крупном размере).

Ранее сообщалось, что пенсионерка из Владивостока за полгода под влиянием мошенников перевела на чужие счета накопления, продала две квартиры и дачу, отдав аферистам вырученные деньги. Сумма ущерба составила 14,6 млн рублей.