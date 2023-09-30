Кардиолог Напалков назвал гипертонию самым частым сердечно-сосудистым диагнозом в России

Дмитрий Напалков, кардиолог, доктор медицинских наук, доцент, профессор кафедры факультетской терапии №1 ФГБОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава России, заявил, что гипертония — самый частый сердечно-сосудистый диагноз, который ставят в России.

«Однако сложно сказать, что это отдельное заболевание. Гипертония — это скорее серьёзный фактор риска развития других сердечно-сосудистых проблем», — сказал эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, среди заболеваний чаще всего встречается ишемическая болезнь сердца и инфаркт как её острое проявление, а также инсульт.

Ранее директор НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Елена Голухова в беседе с сайтом kp.ru констатировала, что сезонный ковид в настоящее время переносится легче, чем в начале пандемии, когда люди на фоне инфекции чаще страдали от осложнений на сердце.