Узнать больше

Кардиолог Напалков назвал гипертонию самым частым сердечно-сосудистым диагнозом в России

Короткая ссылка
Дмитрий Напалков, кардиолог, доктор медицинских наук, доцент, профессор кафедры факультетской терапии №1 ФГБОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава России, заявил, что гипертония — самый частый сердечно-сосудистый диагноз, который ставят в России.
Кардиолог Напалков назвал гипертонию самым частым сердечно-сосудистым диагнозом в России
  • Gettyimages.ru

«Однако сложно сказать, что это отдельное заболевание. Гипертония — это скорее серьёзный фактор риска развития других сердечно-сосудистых проблем», — сказал эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, среди заболеваний чаще всего встречается ишемическая болезнь сердца и инфаркт как её острое проявление, а также инсульт.

Ранее директор НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Елена Голухова в беседе с сайтом kp.ru констатировала, что сезонный ковид в настоящее время переносится легче, чем в начале пандемии, когда люди на фоне инфекции чаще страдали от осложнений на сердце.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить