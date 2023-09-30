В Ленобласти назвали воссоединение Донбасса и Новороссии с Россией символом единства народа

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил жителей региона с Днём воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией.

Об этом сообщает «Выборг ТВ».

«Возвращение регионов на свою настоящую родину — в Россию — явилось символом не только восстановления исторической справедливости, но и единства нашего народа, его колоссальной воли», — сказал Дрозденко.

По его словам, Ленобласть вместе со всей страной активно помогает восстанавливать города и посёлки Донбасса и Новороссии.

Также стало известно, что губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов сообщил, что все подростки подшефной Волновахи посетят исторические центры России, передаёт «Ямал 1» со ссылкой на сайт правительства региона.

«Мне очень хочется, чтобы подростки, которые в силу возраста или тех сложностей, которые выпали на их долю в последние годы, не знакомы с нашими столицами, узнали их, погрузились в нашу общую историю», — отметил Артюхов.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил граждан с Днём воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией.

30 сентября 2022 года президент России, главы Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России. Путин заявил, что жители Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР станут гражданами России навсегда.