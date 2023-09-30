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Власти Тульской области поздравили жителей региона с Днём воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией

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Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил жителей региона с Днём воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией.
Власти Тульской области поздравили жителей региона с Днём воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией
  • РИА Новости

Об этом сообщает Тульская служба новостей.

По словам Дюмина, воссоединение позволило объединиться и строить совместное будущее на основе общих ценностей и целей.

Также стало известно, что в Выборге в честь памятной даты запланированы тематические мероприятия. В частности, программа включает концерты и выставки. Сводный хор работников культуры Выборского района стал участником всероссийской акции «Одна страна, одна семья, одна Россия», передаёт «Выборг ТВ».

Ранее президент России Владимир Путин поздравил граждан с Днём воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией.

30 сентября 2022 года президент России, главы Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России. Путин заявил, что жители Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР станут гражданами России навсегда.

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