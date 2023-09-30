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В Самарской области назвали День воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией особо памятной датой для региона

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил жителей региона с Днём воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией. Он заявил, что это особо памятная дата для региона.
В Самарской области назвали День воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией особо памятной датой для региона
  • РИА Новости

Об этом сообщает sovainfo.ru.

Самарская область стала первым регионом, который заключил соглашение о взаимодействии с конкретной территорией ДНР — городом Снежное.

«В каждом муниципалитете Самарской области есть люди и объединения, которые помогают жителям Донбасса справляться с трудностями. То, как наши земляки принимают вынужденных переселенцев, как горячо встречают на самарской земле детские и творческие коллективы с новых территорий, с какой любовью собирают посылки гуманитарной помощи, говорит о многом», — сказал Азаров.

Со своей стороны, полпред президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев отметил, что воссоединение стало большим шагом к восстановлению исторического единства страны, передаёт URA.RU.

«Их возвращение в состав России — воля жителей этих регионов, выраженная на всенародных референдумах в 2022 году. Они стали огромным шагом к восстановлению исторического единства страны», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил граждан с Днём воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией.

30 сентября 2022 года президент России, главы Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России. Путин заявил, что жители Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР станут гражданами России навсегда.

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