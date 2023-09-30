Узнать больше

Сальдо заявил о преобразованиях в Херсонской области после вхождения в Россию

Короткая ссылка
В Херсонской области с вхождением в состав Российской Федерации начались масштабные инфраструктурные преобразования, заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

Об этом пишет РИА Новости.

«Идёт ремонт инженерных и коммунальных сетей, перестраивается работа всей системы ЖКХ», — сказал губернатор.

От отметил, что в регионе уже капитально отремонтировано 40 км уличной дорожной сети, а также 110 км автомобильных дорог.

Кроме того, по его словам, в Херсонской области завершили основные мероприятия по интеграции.

Ранее вице-премьер правительства Запорожской области Андрей Козенко заявил, что регион ускоренными темпами интегрируется как полноправный субъект Российской Федерации..

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить