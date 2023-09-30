Сальдо заявил о преобразованиях в Херсонской области после вхождения в Россию

В Херсонской области с вхождением в состав Российской Федерации начались масштабные инфраструктурные преобразования, заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

Об этом пишет РИА Новости.

«Идёт ремонт инженерных и коммунальных сетей, перестраивается работа всей системы ЖКХ», — сказал губернатор.

От отметил, что в регионе уже капитально отремонтировано 40 км уличной дорожной сети, а также 110 км автомобильных дорог.

Кроме того, по его словам, в Херсонской области завершили основные мероприятия по интеграции.

Ранее вице-премьер правительства Запорожской области Андрей Козенко заявил, что регион ускоренными темпами интегрируется как полноправный субъект Российской Федерации..