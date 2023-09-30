Сальдо заявил о преобразованиях в Херсонской области после вхождения в Россию
Об этом пишет РИА Новости.
«Идёт ремонт инженерных и коммунальных сетей, перестраивается работа всей системы ЖКХ», — сказал губернатор.
От отметил, что в регионе уже капитально отремонтировано 40 км уличной дорожной сети, а также 110 км автомобильных дорог.
Кроме того, по его словам, в Херсонской области завершили основные мероприятия по интеграции.
Ранее вице-премьер правительства Запорожской области Андрей Козенко заявил, что регион ускоренными темпами интегрируется как полноправный субъект Российской Федерации..