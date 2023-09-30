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Минтранс: проблема с самолётами ГТЛК не помешает полётам российских авиакомпаний

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В Минтрансе России заявили, что ситуация с иностранными самолётами Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) не повлияет на полёты российских авиакомпаний по зарубежным направлениям.

Об этом информирует РИА Новости.

По данным ведомства, перевозчики имеют в распоряжении воздушные суда иностранного производства, находящиеся в собственности как других лизинговых компаний, так и в собственности самих авиакомпаний.

«В настоящее время данные самолёты могут использоваться для выполнения соответствующих международных рейсов», — передаёт агентство.

Ранее гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский заявил, что компания занимается нормативной базой по «мокрому» лизингу самолётов.

Также «Уральские авиалинии» оценили выкуп самолётов из лизинга в $900 млн.

Кроме того, сообщалось, что импортозамещённый Superjet совершил первый полёт.

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