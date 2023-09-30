Минтранс: проблема с самолётами ГТЛК не помешает полётам российских авиакомпаний
Об этом информирует РИА Новости.
По данным ведомства, перевозчики имеют в распоряжении воздушные суда иностранного производства, находящиеся в собственности как других лизинговых компаний, так и в собственности самих авиакомпаний.
«В настоящее время данные самолёты могут использоваться для выполнения соответствующих международных рейсов», — передаёт агентство.
Ранее гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский заявил, что компания занимается нормативной базой по «мокрому» лизингу самолётов.
Также «Уральские авиалинии» оценили выкуп самолётов из лизинга в $900 млн.
Кроме того, сообщалось, что импортозамещённый Superjet совершил первый полёт.