Минтранс: проблема с самолётами ГТЛК не помешает полётам российских авиакомпаний

В Минтрансе России заявили, что ситуация с иностранными самолётами Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) не повлияет на полёты российских авиакомпаний по зарубежным направлениям.

Об этом информирует РИА Новости.

По данным ведомства, перевозчики имеют в распоряжении воздушные суда иностранного производства, находящиеся в собственности как других лизинговых компаний, так и в собственности самих авиакомпаний.

«В настоящее время данные самолёты могут использоваться для выполнения соответствующих международных рейсов», — передаёт агентство.

Ранее гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский заявил, что компания занимается нормативной базой по «мокрому» лизингу самолётов.

Также «Уральские авиалинии» оценили выкуп самолётов из лизинга в $900 млн.

Кроме того, сообщалось, что импортозамещённый Superjet совершил первый полёт.