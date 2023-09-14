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Александровский: «Аэрофлот» создаёт нормативную базу «мокрого» лизинга самолётов

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Гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский заявил, что компания занимается нормативной базой по «мокрому» лизингу самолётов.

Об этом, как информирует РИА Новости, он заявил на ВЭФ.

«В части «мокрого» лизинга также работаем над нормативной базой», — сказал Александровский.

Ранее «Аэрофлот» и «Росатом» импортозаместили воздушные фильтры для зарубежных самолётов.

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