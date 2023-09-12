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«Уральские авиалинии» оценили выкуп самолётов из лизинга в $900 млн

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Выкуп всех самолётов, находящихся в лизинге, обойдётся «Уральским авиалиниям» в $900 млн, заявил на пресс-конференции гендиректор компании Сергей Скуратов.
«Уральские авиалинии» оценили выкуп самолётов из лизинга в $900 млн
  • globallookpress.com

Об этом сообщает URA.RU.

«Это дело не быстрое. Мы уже прошли десяток комиссий, нужно ещё три. Думаю, в этом месяце закончим», — сказал Скуратов.

По его словам, в ближайшее время будет закрыта сделка с одной лизинговой компанией на 19 самолётов.

«Есть ещё другие. Общая сумма по всем — $900 млн», — уточнил он.

Кроме того, Скуратов рассказал, что компания сделала заявку на поставку 40 самолётов МС-21.

«Мы никак не контактируем с Airbus, хотя были добрые отношения. Мы сделали большую заявку на поставку самолётов МС-21 — 40 штук. Они придут до 2032 года», — сообщил он.

Ранее летевший из Сочи в Омск самолёт «Уральских авиалиний» сел на грунт в районе села Убинское Новосибирской области.

Всех пассажиров эвакуировали. Пострадавших нет.

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