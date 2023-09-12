«Уральские авиалинии» оценили выкуп самолётов из лизинга в $900 млн
- globallookpress.com
Об этом сообщает URA.RU.
«Это дело не быстрое. Мы уже прошли десяток комиссий, нужно ещё три. Думаю, в этом месяце закончим», — сказал Скуратов.
По его словам, в ближайшее время будет закрыта сделка с одной лизинговой компанией на 19 самолётов.
«Есть ещё другие. Общая сумма по всем — $900 млн», — уточнил он.
Кроме того, Скуратов рассказал, что компания сделала заявку на поставку 40 самолётов МС-21.
«Мы никак не контактируем с Airbus, хотя были добрые отношения. Мы сделали большую заявку на поставку самолётов МС-21 — 40 штук. Они придут до 2032 года», — сообщил он.
Ранее летевший из Сочи в Омск самолёт «Уральских авиалиний» сел на грунт в районе села Убинское Новосибирской области.
Всех пассажиров эвакуировали. Пострадавших нет.