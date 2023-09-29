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Переобучение по нацпроекту «Демография» в Кировской области прошли 265 жителей старше 50 лет

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В Кировской области в 2023 году заявки на участие в программе бесплатной переподготовки в рамках нацпроекта «Демография» подали 550 человек старше 50 лет, из них завершили обучение 265.
Переобучение по нацпроекту «Демография» в Кировской области прошли 265 жителей старше 50 лет
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает progorod43.

По новой специальности начали работать 190 обучившихся.

«Для повышения конкурентоспособности на рынке труда граждан старшего возраста в Кировской области реализуется специальное мероприятие по профессиональному обучению», — заявил первый зампред правительства региона Дмитрий Курдюмов.

По его словам, принять участие в программе могут граждане, имеющие официальное место работы и неработающие граждане 50 лет и старше.

Также стало известно, что материальную поддержку для старта своего дела в 2023 году получили 68 жителей Симферополя, передаёт «Крым 24».

Выплату от Департамента труда и соцзащиты населения можно направить на покупку оборудования, инструментов, спецсредств и расходников.

Ранее сообщалось, что Центр предпринимательства открыли на базе Курганского госуниверситета.

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