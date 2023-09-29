Переобучение по нацпроекту «Демография» в Кировской области прошли 265 жителей старше 50 лет

В Кировской области в 2023 году заявки на участие в программе бесплатной переподготовки в рамках нацпроекта «Демография» подали 550 человек старше 50 лет, из них завершили обучение 265.

Об этом сообщает progorod43.

По новой специальности начали работать 190 обучившихся.

«Для повышения конкурентоспособности на рынке труда граждан старшего возраста в Кировской области реализуется специальное мероприятие по профессиональному обучению», — заявил первый зампред правительства региона Дмитрий Курдюмов.

По его словам, принять участие в программе могут граждане, имеющие официальное место работы и неработающие граждане 50 лет и старше.

Также стало известно, что материальную поддержку для старта своего дела в 2023 году получили 68 жителей Симферополя, передаёт «Крым 24».

Выплату от Департамента труда и соцзащиты населения можно направить на покупку оборудования, инструментов, спецсредств и расходников.

Ранее сообщалось, что Центр предпринимательства открыли на базе Курганского госуниверситета.