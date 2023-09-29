Переобучение по нацпроекту «Демография» в Кировской области прошли 265 жителей старше 50 лет
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Об этом сообщает progorod43.
По новой специальности начали работать 190 обучившихся.
«Для повышения конкурентоспособности на рынке труда граждан старшего возраста в Кировской области реализуется специальное мероприятие по профессиональному обучению», — заявил первый зампред правительства региона Дмитрий Курдюмов.
По его словам, принять участие в программе могут граждане, имеющие официальное место работы и неработающие граждане 50 лет и старше.
Также стало известно, что материальную поддержку для старта своего дела в 2023 году получили 68 жителей Симферополя, передаёт «Крым 24».
Выплату от Департамента труда и соцзащиты населения можно направить на покупку оборудования, инструментов, спецсредств и расходников.
Ранее сообщалось, что Центр предпринимательства открыли на базе Курганского госуниверситета.