Центр предпринимательства открыли на базе Курганского госуниверситета

Центр предпринимательства начал работу на базе Курганского государственного университета (КГУ). Открытие посетили директор регионального Департамента экономического развития Владимир Ковалёв и ректор вуза Надежда Дубив.

Об этом сообщает URA.RU.

«Мы делаем очень большие ставки на него. Потому что воспитание молодых предпринимателей для нас является стратегически важной и приоритетной задачей в Курганской области. Я всех нас поздравляю с открытием центра», — заявил Ковалёв.

Также на церемонии открытия присутствовали председатель регионального отделения «Опора России» Ольга Лютикова и руководитель фонда «Инвестиционное агентство Курганской области» Анна Агафонова.

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