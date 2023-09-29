Центр предпринимательства открыли на базе Курганского госуниверситета
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Об этом сообщает URA.RU.
«Мы делаем очень большие ставки на него. Потому что воспитание молодых предпринимателей для нас является стратегически важной и приоритетной задачей в Курганской области. Я всех нас поздравляю с открытием центра», — заявил Ковалёв.
Также на церемонии открытия присутствовали председатель регионального отделения «Опора России» Ольга Лютикова и руководитель фонда «Инвестиционное агентство Курганской области» Анна Агафонова.
Ранее НСН сообщала, что более 42 тыс. жителей Москвы оформили статус самозанятых и запустили собственное дело при содействии столичной службы занятости населения с начала 2020 года.