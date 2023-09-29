Узнать больше

В Татарстане от финансовых пирамид в 2023 году пострадали 13,8 тысячи человек

Короткая ссылка
В Татарстане с начала 2023 года зарегистрировали 35 преступлений со стороны представителей и организаторов финансовых пирамид.
В Татарстане от финансовых пирамид в 2023 году пострадали 13,8 тысячи человек
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД России.

Как отметили в ведомстве, все преступления касались шести финпирамид. В настоящее время расследуется 12 уголовных дел. Пострадали более 13,8 тыс. человек.

По данным полиции, в 2023 году в суд направлено три уголовных дела. В судебных органах региона на рассмотрении находятся материалы в отношении руководителей и организаторов пяти финпирамид.

Также стало известно, что в Ставропольском крае завершили расследование уголовного дела против 48 человек, совершавших преступления в семи регионах, передаёт newstracker.ru со ссылкой на региональное управление МВД.

Под видом покупки в кредит 44 автомобилей и получения 34 потребкредитов фигуранты похитили более 161 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Омской области будут судить двух фигурантов дела о крупном мошенничестве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить