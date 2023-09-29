В Татарстане от финансовых пирамид в 2023 году пострадали 13,8 тысячи человек

В Татарстане с начала 2023 года зарегистрировали 35 преступлений со стороны представителей и организаторов финансовых пирамид.

Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД России.

Как отметили в ведомстве, все преступления касались шести финпирамид. В настоящее время расследуется 12 уголовных дел. Пострадали более 13,8 тыс. человек.

По данным полиции, в 2023 году в суд направлено три уголовных дела. В судебных органах региона на рассмотрении находятся материалы в отношении руководителей и организаторов пяти финпирамид.

Также стало известно, что в Ставропольском крае завершили расследование уголовного дела против 48 человек, совершавших преступления в семи регионах, передаёт newstracker.ru со ссылкой на региональное управление МВД.

Под видом покупки в кредит 44 автомобилей и получения 34 потребкредитов фигуранты похитили более 161 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Омской области будут судить двух фигурантов дела о крупном мошенничестве.