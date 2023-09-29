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Специалист по персоналу Титаренко назвала цифровую сферу самой прибыльной

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Специалист по персоналу, хедхантер Алёна Титаренко рассказала о самых прибыльных специальностях в Ростовской области.
Специалист по персоналу Титаренко назвала цифровую сферу самой прибыльной
  • Gettyimages.ru

«Зарплатного потолка нет только у самозанятых. Поэтому работу лучше не искать, а создавать самостоятельно. Самая прибыльная сфера сейчас — цифровая. Это и IT, и визуал, дизайн», — цитирует эксперта rostovgazeta.ru.

По словам Титаренко, можно попробовать себя в роли фотографа, видеографа, саунд-дизайнера, дизайнера рекламы.

«Также хорошо зарабатывают узкоспециальные юристы, инженерно-технические проектировщики, сотрудники газо- и нефтедобывающей промышленности», — перечислила эксперт.

Она добавила, что в сфере IT наиболее прибыльными в 2023 году считаются С++ разработчик и Data-инженер.

Ранее HR-специалист Зулия Лоикова в беседе с РИАМО рассказала о ситуации на рынке труда в сфере IT. В частности, она отметила тренд на специальности в данной сфере.

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