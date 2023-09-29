Кардиолог Шляхто рассказал о возможных последствиях низкого артериального давления
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«В некоторых же случаях снижение артериального давления может быть симптомом тяжёлых и опасных для жизни состояний: сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний, кровотечений, острых инфекционных процессов, травм и патологий центральной нервной системы», — сказал он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».
По его словам, стоит обратить внимание, если снижение артериального давления сопровождается бледностью кожных покровов, головокружениями, учащённым сердцебиением, тошнотой, предобморочным состоянием.
Как отметил Шляхто, в некоторых случаях снижение АД повышает риск травматизма.
«Если у человека постоянно пониженное артериальное давление, нужно включить в свои повседневные дела регулярные физические нагрузки, контрастный душ, соблюдать режим труда и отдыха, обеспечить полноценный сон, выпивать достаточное количество воды, отказаться от алкоголя, не допускать резких смен положения тела», — добавил врач.
Ранее практикующий нутрициолог и тренер Алёна Балухтина в беседе с сайтом kp.ru заявила, что кофе не бодрит и не даёт дополнительной энергии, а скорее поддерживает человека в текущем состоянии.