Кардиолог Шляхто рассказал о возможных последствиях низкого артериального давления

Доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, президент Российского кардиологического общества​ Евгений Шляхто заявил, что нередко низкое артериальное давление проходит бессимптомно и не приводит к ухудшению состояния.

«В некоторых же случаях снижение артериального давления может быть симптомом тяжёлых и опасных для жизни состояний: сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний, кровотечений, острых инфекционных процессов, травм и патологий центральной нервной системы», — сказал он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По его словам, стоит обратить внимание, если снижение артериального давления сопровождается бледностью кожных покровов, головокружениями, учащённым сердцебиением, тошнотой, предобморочным состоянием.

Как отметил Шляхто, в некоторых случаях снижение АД повышает риск травматизма.

«Если у человека постоянно пониженное артериальное давление, нужно включить в свои повседневные дела регулярные физические нагрузки, контрастный душ, соблюдать режим труда и отдыха, обеспечить полноценный сон, выпивать достаточное количество воды, отказаться от алкоголя, не допускать резких смен положения тела», — добавил врач.

Ранее практикующий нутрициолог и тренер Алёна Балухтина в беседе с сайтом kp.ru заявила, что кофе не бодрит и не даёт дополнительной энергии, а скорее поддерживает человека в текущем состоянии.