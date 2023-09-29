Терапевт Савельева заявила о пользе йоги для метеозависимых людей

Старший врач-терапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Олеся Савельева заявила, что с негативными эффектами магнитных бурь могут помочь справиться йога, медитация и другие техники релаксации.

«Для метеозависимых людей, которые испытывают дискомфорт или негативное воздействие во время магнитных бурь, есть несколько рекомендаций, чтобы минимизировать их влияние. Используйте методы релаксации и стрессоуправления», — заявила она в беседе с РИАМО.

По её словам, важно поддерживать здоровый образ жизни. Организм укрепляют регулярные физические упражнения, правильное питание, сон и отдых.

«Старайтесь поддерживать правильную гидратацию. Питьё достаточного количества воды поможет вашему организму функционировать более эффективно и справиться с возможными негативными воздействиями магнитных бурь», — посоветовала Савельева.

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