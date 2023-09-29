Парковые павильоны «Здоровая Москва» завершают работу 30 сентября в связи с понижением температуры воздуха.

Об этом сообщил сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Департамента здравоохранения столицы.

Павильоны в парках откроются вновь в 2024 году.

Как уточняет НТВ, с 1 октября комплексное обследование организма можно будет пройти в поликлиниках по предварительной записи.

Ранее сообщалось, что врачи павильонов «Здоровая Москва» выполнили более 3,1 млн обследований в течение сезона, в том числе 950 тыс. лабораторных исследований.