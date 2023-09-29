Узнать больше

Парковые павильоны «Здоровая Москва» завершают работу 30 сентября 

Короткая ссылка
Парковые павильоны «Здоровая Москва» завершают работу 30 сентября в связи с понижением температуры воздуха.
Парковые павильоны «Здоровая Москва» завершают работу 30 сентября 
  • РИА Новости

Об этом сообщил сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Департамента здравоохранения столицы.

Павильоны в парках откроются вновь в 2024 году.

Как уточняет НТВ, с 1 октября комплексное обследование организма можно будет пройти в поликлиниках по предварительной записи.

Ранее сообщалось, что врачи павильонов «Здоровая Москва» выполнили более 3,1 млн обследований в течение сезона, в том числе 950 тыс. лабораторных исследований.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить