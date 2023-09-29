На Ставрополье 130 млн рублей потратят на оборудование для детской больницы
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Учреждение оказывает помощь как пациентам из Ставрополья, так и из соседних регионов, сообщает ИА «Победа26».
Для больницы рассматривают приобретение системы эндоскопической визуализации, а также ультразвуковой визуализации для офтальмологии, приборов УЗ — для диагностики патологии оптических сред и оболочек глаза и лазерной офтальмологической системы, информирует «СвоёТВ».
Помимо прочего, в планах закупка автоматической системы для аутотрансфузии крови и др.
Ранее глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов заявил, что на территории детской городской клинической больницы святого Владимира в Москве построят центр гравитационной хирургии крови и гемодиализа.