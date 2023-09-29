На Ставрополье 130 млн рублей потратят на оборудование для детской больницы

В комитете по госзакупкам Ставропольского края сообщили, что ищут поставщиков для закупки высокотехнологичного медицинского оборудования и поставки его в краевую детскую клиническую больницу. На эти цели выделено более 130 млн рублей.

Учреждение оказывает помощь как пациентам из Ставрополья, так и из соседних регионов, сообщает ИА «Победа26».

Для больницы рассматривают приобретение системы эндоскопической визуализации, а также ультразвуковой визуализации для офтальмологии, приборов УЗ — для диагностики патологии оптических сред и оболочек глаза и лазерной офтальмологической системы, информирует «СвоёТВ».

Помимо прочего, в планах закупка автоматической системы для аутотрансфузии крови и др.

Ранее глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов заявил, что на территории детской городской клинической больницы святого Владимира в Москве построят центр гравитационной хирургии крови и гемодиализа.