Путин назвал сражение под Урожайным одним из примеров героизма

Российский президент Владимир Путин назвал сражение под Урожайным на Южно-Донецком направлении одним из примеров героизма российских военных.

Об этом президент сказал в ходе встречи в Кремле с участниками боёв в районе Урожайного.

По его словам, начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов после очередной поездки в войска доложил президенту о том, как сражались российские бойцы. Также Путину показали видеоматериалы боёв.

«Безусловно, это один из таких знаковых, хороших примеров мужества и героизма», — отметил глава государства.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу представил к званию Героя России замкомандира Ивана Калашникова за героизм при отражении атаки ВСУ у Урожайного.