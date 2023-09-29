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Путин назвал сражение под Урожайным одним из примеров героизма

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Российский президент Владимир Путин назвал сражение под Урожайным на Южно-Донецком направлении одним из примеров героизма российских военных.
Путин назвал сражение под Урожайным одним из примеров героизма
  • РИА Новости

Об этом президент сказал в ходе встречи в Кремле с участниками боёв в районе Урожайного.

По его словам, начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов после очередной поездки в войска доложил президенту о том, как сражались российские бойцы. Также Путину показали видеоматериалы боёв.

«Безусловно, это один из таких знаковых, хороших примеров мужества и героизма», — отметил глава государства.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу представил к званию Героя России замкомандира Ивана Калашникова за героизм при отражении атаки ВСУ у Урожайного.

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