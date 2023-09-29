Декан Финансового университета раскрыл зарплатные ожидания выпускников вузов

Декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве России Павел Селезнёв отметил важность подготовки кадров в стране на фоне высоких зарплатных ожиданий выпускников вузов.

Исследования показывают, что медианная зарплата, на которую ориентируются соискатели, составляет 92 тыс. рублей, сообщил он в беседе с «Российской газетой».

При этом, по словам декана, выпускники высших и средних специальных учебных заведений, не имеющие опыта, претендуют сегодня на зарплату в 66 тыс. рублей или на 71% от «взрослой» суммы. Тогда как в январе нынешнего года медианная зарплата, на которую в целом готовы были претендовать выпускники без опыта, составляла 52 тыс. рублей, то есть 57% от ожидаемой зарплаты по рынку в целом.

«Можно утверждать, что в начале года спрос на сотрудников без опыта был невелик, что и определяло такое значительное расхождение. Однако по мере развития производства потребность в людях выросла, так что разрыв в зарплатах между сотрудниками с опытом и без опыта стал сокращаться», — отметил Селезнёв.

Ранее НСН сообщала, что в рамках Московского урбанистического форума (МУФ) состоялся Всероссийский форум среднего профессионального образования. Форум прошёл в Гостином Дворе в августе.