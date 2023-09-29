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Песков ответил на вопрос, обсуждал ли Путин с Кадыровым ситуацию с его сыном

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на вопрос, обсуждал ли президент России Владимир Путин с главой Чечни Рамзаном Кадыровым ситуацию с избиением Адамом Кадыровым подозреваемого в сожжении Корана.
Песков ответил на вопрос, обсуждал ли Путин с Кадыровым ситуацию с его сыном
  • РИА Новости

Песков отметил, что Кремль предоставил об этой встрече всю необходимую информацию.

«Вы все слышали и видели, о чём шла речь», — сказал он. 

Ранее Путин и Кадыров встретились в Кремле.

В ходе встречи они обсудили в том числе экономическую ситуацию и тему СВО.

Также Кадыров заявил, что Путин поддержал идею строительства мечети в Южном Бутове.

До этого глава Чечни опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает Никиту Журавеля — мужчину, задержанного в Волгограде за сожжение Корана.

Кадыров заявил, что «гордится поступком Адама» и «уважает его выбор». 

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