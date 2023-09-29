Песков ответил на вопрос, обсуждал ли Путин с Кадыровым ситуацию с его сыном

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на вопрос, обсуждал ли президент России Владимир Путин с главой Чечни Рамзаном Кадыровым ситуацию с избиением Адамом Кадыровым подозреваемого в сожжении Корана.

Песков отметил, что Кремль предоставил об этой встрече всю необходимую информацию.

«Вы все слышали и видели, о чём шла речь», — сказал он.

Ранее Путин и Кадыров встретились в Кремле.

В ходе встречи они обсудили в том числе экономическую ситуацию и тему СВО.

Также Кадыров заявил, что Путин поддержал идею строительства мечети в Южном Бутове.

До этого глава Чечни опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает Никиту Журавеля — мужчину, задержанного в Волгограде за сожжение Корана.

Кадыров заявил, что «гордится поступком Адама» и «уважает его выбор».