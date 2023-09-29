Песков ответил на вопрос, обсуждал ли Путин с Кадыровым ситуацию с его сыном
- РИА Новости
Песков отметил, что Кремль предоставил об этой встрече всю необходимую информацию.
«Вы все слышали и видели, о чём шла речь», — сказал он.
Ранее Путин и Кадыров встретились в Кремле.
В ходе встречи они обсудили в том числе экономическую ситуацию и тему СВО.
Также Кадыров заявил, что Путин поддержал идею строительства мечети в Южном Бутове.
До этого глава Чечни опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает Никиту Журавеля — мужчину, задержанного в Волгограде за сожжение Корана.
Кадыров заявил, что «гордится поступком Адама» и «уважает его выбор».